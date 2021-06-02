«Задолбало фигурное прыгание»: Баюл раскритиковала многооборотные прыжки

https://static.news.ru/photo/923e3798-c43f-11eb-91a9-96000091f725_660.jpg Оксана Баюл Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл раскритиковала современное фигурное катание. Она с грустью признала, что фигурное прыгание всех «задолбало». Своими эмоциями украинская чемпионка поделилась на странице в Instagram.

Задолбало фигурное прыгание — акробатика на льду. Где фигурное катание? — эмоционально начала свой пост Баюл.

По словам Баюл, Ирина Слуцкая, Маша Бутырская, Сюрия Бонали в период своих карьер только начинали пробовать элементы ультра-си.

А что будет в 2022 году — установка на «кто больше прыгнет четверных элементов» и ещё с неправильных отталкиваний? Если пятерным начнут обучать, как Рязанов объясняет (скорее всего, имела в виду тренера Сергея Розанова. — NEWS.ru), так все поломаются в детском возрасте — потом будет неисправимо, — считает Баюл.

Фигуристка считает, что чувство самосохранения нельзя выключить у фигуристов.

Ранее сообщалось, что Оксана Баюл рассказала об избавлении от алкозависимости, а также прокомментировала аварию с её участием в США, назвав её ложной.