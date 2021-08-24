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«За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил гимнастку Арину Аверину

00:17, 25 августа 2021
«За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил гимнастку Арину Аверину Арина Аверина Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда 23-летней москвичке досталась за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Арина Аверина показала четвёртый результат, её сестра Дина выиграла серебро. Победила не без скандала израильтянка Линой Ашрам, в России выигрыш связали с нечестным судейством.

За свою спортивную карьеру Арина Аверина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, девять золотых и одну бронзовую медаль чемпионатов Европы. Её сестру Дину после Олимпиады в Токио наградили орденом Дружбы.

Ранее стало известно, что предпоследний день Олимпиады-2020 заставил седеть раньше времени. Сначала наши богини в художественной гимнастике в квалификации командного многоборья стали вторыми, уступив болгаркам, которые уронили булаву. Затем в финале личного многоборья Дина и Арина Аверины, показав класс, получили оценки, не соответствующие действительности.

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