За страну и Дину: гимнастка Шкатова поделилась эмоциями после финала

Российская гимнастка Ангелина Шкатова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в групповом многоборье в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио. Её слова приводит «Матч ТВ».

Мы сделали свой максимум, а дальше решение уже было не за нами. Мы боролись за страну, за личниц, за Дину, с которой вчера так вышло. Мы сделали всё возможное, — сказала Шкатова.

Ранее в воскресенье, 8 августа, сборная России по художественной гимнастике в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелины Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисы Тищенко завоевала серебро в групповом многоборье. Золото — у команды Болгарии, бронза досталась Италии.

7 августа в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Впервые с 1996 года российские гимнастки не сумели завоевать ни одной золотой медали на Олимпиаде.