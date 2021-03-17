За себя и за того парня: Трусова готова выиграть чемпионат мира

До чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года осталась неделя. Пора изучить расклады главного турнира этого сезона, на котором Россию будет представлять целая делегация спортсменов. Начнём традиционно с самой популярной дисциплины — с женского одиночного катания. За неделю до старта Анна Щербакова, трёхкратная чемпионка России, называется главным претендентом на победу. Но зря прогнозисты списывают со счетов Александру Трусову. Ей вполне по силам побороться за золото. Каким образом — рассказывает NEWS.ru.

Золото — наше

Нет никаких сомнений в том, что наши девочки поборются за самые высокие места на чемпионате мира. Золото и серебро Стокгольма — медали, на которые мы можем рассчитывать по целому ряду причин.

Во-первых, Анна Щербакова и Александра Трусова на протяжении всего сезона демонстрировали отличные результаты. Какие-то ошибки и помарки случались, но это либо происходило крайне редко, либо они были незначительными и сильно не бросались в глаза на фоне общей сложности программ фигуристок. О фиаско Трусовой на Гран-при России отдельно проговорим чуть позже.

Во-вторых, если говорить о сложности программ, то в этом отношении Щербаковой и Трусовой нет равных. В арсенале той же «Русской ракеты» есть вообще все четверные прыжки. Само собой, четверной риттбергер, который фигуристка ещё ни разу не практиковала на официальных турнирах, мы не увидим на чемпионате мира в Стокгольме, но остальной набор в том или ином виде можно будет застать. Что касается Щербаковой, то со своими четверными — лутцем и флипом — фигуристка справляется с завидным постоянством. Если и проскакивали у фигуристки проблемы в начале сезона, то в основном на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер. У главной соперницы российских фигуристок в Стокгольме японки Рики Кихиры не только нет такого богатого арсенала ультра-си, так ещё и присутствуют проблемы со стабильностью. Не всегда японке удаётся собраться на больших турнирах. Вспомните чемпионат мира в Сайтаме в 2019-м, где фигуристка не попала даже в призы. Понятное дело, что с того момента прошло два года и многое могло измениться. Однако в том же техническом плане кардинальных перемен за два года не произошло.

Каким образом будут обстоять дела с состоянием психики — ещё более затруднительный вопрос. В любом случае есть основания допускать, что наши фигуристки, которые на протяжении всего сезона рубились в достаточно высокой конкурентной среде на внутренних стартах, приедут в Стокгольм более морально устойчивыми.

Анна Щербакова vk.com/shcherbakova_anna

Результаты Трусовой не показатель

В такой ситуации есть все основания допустить, что основная борьба развернётся между фигуристками из России. И борьба эта будет очень серьёзной. Щербакова не является безоговорочным претендентом на победу.

Конечно, в первую очередь те, кто уже возвёл Щербакову на вершину пьедестала в Стокгольме, будут указывать на результаты нынешнего сезона. Они всецело на стороне трёхкратной чемпионки России. Как в рамках общих соревнований Щербакова обходила Трусову — на чемпионате России, на Кубке Первого канала, — так и на протяжении всего сезона Анна была более стабильной. На её счету не было таких провальных прокатов, как у Трусовой на Гран-при России.

Это всё действительно так. На российском этапе Гран-при Трусова выдала «потрясающий» перформанс, упав с четырёх прыжков в произвольной программе и выдав тем самым худший прокат во взрослой карьере. Однако это был единственный неудачный старт Саши в этом сезоне. И что не менее важно, уже на следующем крупном старте — на чемпионате России — она выдала очень уверенные прокаты, не уронив впервые за долгое время ни одного прыжка. Да, в Челябинске у фигуристки было всего два квада в произвольной, но сам факт того, что ей удалось собраться после пережитого фиаско в «Мегаспорте», говорит о многом.

К тому же известно, что на последних стартах сезона фигуристка выступала с травмой. Во многом из-за этого к концу внутреннего сезона программы Трусовой стали более у прощёнными. Но, к примеру, уже на Кубке Первого канала Трусова вернула потерянный на время четверной тулуп. Всё это даёт надежду, что к чемпионату мира все травмы фигуристки останутся позади.

Если продолжать проводить параллель с Аней Щербаковой, то ведь и у неё тоже не выдался идеальный сезон. Оставляя за скобками выдающееся выступление на чемпионате России, на остальных стартах у неё проскакивали помарки. Но больше всего насторожило состояние трёхкратной чемпионки России на Кубке Первого канала. Щербакова на этих соревнованиях уступила Камиле Валиевой и в целом выглядела не очень хорошо. Да, мы знаем, что фигуристка в ноябре перенесла пневмонию. Однако если у Трусовой после своих болячек наметилась положительная динамика, то у Щербаковой как будто наоборот. Приятно было бы ошибиться.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний шанс заявить о себе

И напоследок. Для Трусовой предстоящий чемпионат мира не просто первый турнир столь высокого уровня, но и, возможно, последний шанс зацепиться за серьёзный титул в карьере. В прошлом сезоне Саша подчистую проиграла все крупные старты своим основным оппоненткам и по совместительству одногруппницам, Алёне Косторной и Анне Щербаковой. Как сложится её карьера в следующем году — загадка для всех, в том числе и для неё.

Конечно, Саша — уникальная девочка и амбиции у неё соответствующие. Они с её наставником уверенно рассуждают об олимпийском будущем. За настрой — пятёрка. Однако, учитывая количество и уровень юных фигуристок, все планы и амбиции могут в один момент рухнуть уже в будущем сезоне как карточный домик.

Потому здесь и сейчас у Саши есть возможность добиться титула чемпионки мира меньшей кровью. И она, наверняка, это понимает. И уж точно приложит все усилия, чтобы этого достичь. Когда, если не сейчас? К тому же, золотая медаль Трусовой может сбавить негатив, который воцарился вокруг истории с Плющенко в этом сезоне. Так что давай, Саша, постарайся. За себя и за того парня.