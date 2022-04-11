«Zа Россию, без политики»: как фигуристы опрадывались за шоу Плющенко

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» — самое обсуждаемое событие в фигурном катании последних дней. Поездка в Тулу обернулась для многих лидеров сборной России неожиданным сюрпризом. Вместо заявленного благотворительного шоу в Туле прошло патриотическое мероприятие с участием фигуристов. Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Алёна Косторная уже отметились в соцсетях постами с извинениями и оправданиями. Рассказываем, как обычное шоу превратилось в скандал.

«Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!»

Апрель — месяц всевозможных шоу в фигурном катании. Илья Авербух устраивает гала-концерты, Этери Тутберидзе рассекает по России (и не только) со своим звёздным коллективом. Мощный состав для шоу «Союз чемпионов» собрал в том числе Евгений Плющенко. Убедитесь сами: Александра Трусова, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Алексадра Бойкова / Дмитрий Козловский, Александра Степанова / Иван Букин, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Аделина Сотникова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Гном Гномыч (он же Александр Плющенко).

До Тулы — первого места назначения «Союза чемпионов» Плющенко — добрались не все. А те, кто добрались, остались в итоге под большим впечатлением. Дело в том, что выступление фигуристов неожиданно для многих стало частью патриотического мероприятия. На проходных билетах красовалась надпись «Zа Россию!», в под трибунном помещении стояли стенды с триколором, украшенные подписью «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». И это не всё.

Евгений Плющенко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мероприятие открыл председатель Тульской областной думы Николай Воробьёв. Он произнёс долгую и эмоциональную речь.

Мы всегда с вами вместе, Россия всегда едина. И в ней особо чувствуется сила и тяга к справедливости. И вот сегодня и на многие века я уверен, что наша страна всегда будет сильной, единой и никакие сложности нам не страшны. <...> Сегодня как никогда важно быть всем вместе, поддерживая нашу Родину, нашего президента, всех тех, кто, рискуя своей жизнью, протягивает руку помощи людям, оказавшимся в страшной беде, — сказал Воробьёв.

Завершилось всё это действо совместным номером всех участников шоу, которые появились на льду в майках «Нас не догонят».

Фигуристы оказались в растерянности

Уже во время шоу стали появляться комментарии участников мероприятия. Первой выступила Александра Бойкова. Фигуристка в Telegram-канале написала, что они выступают исключительно в шоу «Союз чемпионов» и их цель — делиться со зрителями своим творчеством, не более того. Затем в комментариях под постом она добавила, что никто не знал о мероприятии до шоу.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё эмоциональнее получилось выступление Елизаветы Туктамышевой. Её пост появился в соцсетях после мероприятия.

Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так... Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. Я в полной растерянности, — написала фигуристка.

Поделилась своими впечатлениями от случившегося и Алёна Косторная, бывшая фигуристка Евгения Плющенко. По её словам, их шоу не имело никакого отношения к патриотической части мероприятия. Оно не несло в себе цели обидеть, оскорбить или выразить патриотическую позицию. Однако фигуристка всё равно принесла извинения всем, кого задело произошедшее.

В такой ситуации особенно интересно читать оправдания некоторых чиновников, которые утверждают, что в шоу с названием «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!» нет никакой политики. С таким заявлением, в частности, выступил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Кто-то из ребят переживал, и я прекрасно понимаю их чувства и опасения. Но в конце мы обсудили с ними это — они получили массу удовольствия от катания, от зрителей, которые встречали их стоя. Политики в этом шоу не было никакой. Это спорт высших достижений — я бы так это называл, — сказал Яковлев «Матч ТВ».

А острую реакцию фигуристов можно понять. Наши спортсмены с недавних пор находятся в стеснённых условиях, и любое выражение позиции, которая не совпадает с мнением международных спортивных организаций, может на очень долгое время всех оторвать от внешнего мира. Так было с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила россиянина на полгода от соревнований из-за поддержки спецоперации на Украине.

Досталось и другим спортсменам. От лыжника Александра Большунова и пловца Евгения Рылова ушли некоторые спонсоры из-за того, что они приняли участие в концерте-митинге, приуроченном к годовщине присоединения Крыма.

Александр Большунов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Позиция семьи Плющенко — Рудковских

Так как многие фигуристы отметили, что они не были в курсе того, что планируется патриотическая часть программы, многие взгляды устремились к Плющенко как организатору шоу. Однако он всё ещё не высказался по ситуации. Зато это сделала его супруга Яна Рудковская. На самом мероприятии (была ведущей) она отметила, что это шоу создано для того, чтобы поддержать российских фигуристов, которые оказались отстранены от всех международных турниров. Чуть позже она даст ещё один комментарий по теме:

Мы даже не знали, что у вас какие-то ещё мероприятия проходят. Вообще, должно было быть только наше. Но мы увидели, что есть ещё блок детской самодеятельности. В общем, было у вас тут весело и интересно, — заявила Рудковская.

В скором времени Плющенко снова выступит со своим шоу, но уже в Санкт-Петербурге. Очень интересно, кто из спортсменов его там поддержит. И кто из них вообще согласится снова принять участие в шоу «без политики».