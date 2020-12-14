За одного битого: что не так с лидером отечественного биатлона

Лидер сборной России, действующий чемпион мира и главная медальная надежда Александр Логинов проваливает старт сезона. В личных гонках высшим его результатом остаётся десятое место на открытии сезона в Контиолахти, а в эстафетах два четвёртых места — это его заслуга. Но если в Контиолахти он просто не выручил и не смог догнать соперников, то в Хохфильцене зашёл на штрафной круг на стойке, когда медаль, казалось уже была в кармане. Именно затянувшийся кризис лидера и стал главной причиной рекордной безмедальной серии, потому что уровень других биатлонистов не позволяет стабильно бороться за награды. Но если Логинова реанимировать не удастся, то череда неудач дойдёт и до 50 гонок, и Дмитрию Губерниеву придётся жевать ботинок вслед за перчаткой. NEWS.ru разбирает главные проблемы лучшего российского биатлониста в этом сезоне.

Здоровье

В последние годы Александра преследуют проблемы одна за другой. Ещё в 2019-м у него обострилась травма локтя, которая дала о себе знать и в этот подготовительный период. Из-за неё он несколько раз выпадал из тренировочного процесса и пропустил летний чемпионат России по биатлону. Кроме того, Логинов испытывал проблемы со спиной, следствием которых могла стать неудачная стрельба стоя, которая наблюдается почти во всех гонках этого сезона, а ведь именно на стойке зачастую решается судьба медалей.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Кроме того, сам Александр признался, что в подготовительный период переболел коронавирусом, а последствия этой инфекции в циклических видах спорта могут быть крайне неприятными. За примерами далеко ходить не нужно. Никита Поршнев до сих пор не вернулся к соревновательной деятельности, Виктория Сливко с трудом передвигает ноги на Кубке России, в то время как в подготовительный период была одним из лидеров команды, а лыжник Сергей Устюгов не может выдерживать тренировочные нагрузки. Впрочем, сам Логинов на своё состояние жаловаться не склонен.

Пока не могу понять в принципе, почему такой проигрыш был, потому что состояние сегодня было хорошее, эту трассу я знаю уже очень хорошо, знаю, когда здесь действительно тяжело и когда на подъёмах ты подвисаешь. Сегодня такого не было, поэтому странно, — сказал он в эфире «Матч ТВ» после спринта в Хохфильцене.

Отсутствие спаррингов

Сейчас всё больше специалистов говорят о том, что самоподготовка не пошла на пользу ни Логинову, ни Матвею Елисееву. Для Александра главный минус очевиден. Если прошлые два сезона он готовился в команде Анатолия Хованцева, хотя и работал по индивидуальному плану, согласованному с его личным тренером Александром Касперовичем, то сейчас был предоставлен сам себе. При этом Касперович подписал контракт со сборной Болгарии и с лета присутствовал на сборах этой команды. Спортсмену в какой-то момент было некому подсказать, и все решения он принимал сам.

Во-вторых, налицо недостаток скоростной работы и соревновательных спаррингов. Александр пропустил контрольные старты в Ханты-Мансийске и сбор в Алдане, готовясь в это время в Тюмени, где рядом находились только женская сборная и Максим Цветков, далёкий сейчас от своих лучших кондиций. Отсутствие конкуренции нередко приводит к ошибкам на рубеже в стрессовых ситуациях, как это случилось в воскресной эстафете в Хохфильцене, так как обычную стрельбу даже в соревновательном ритме не сравнить с ощущениями близости соперников.

У него с начала сезона какая-то беда со стойкой. Напрашивается вывод о том, что ему всё же лучше тренироваться с командой. В сборной есть возможность сравнить себя со своими коллегами, там проще и легче тренироваться. Одному и психологически сложнее. Но ещё посмотрим, сезон длинный, сейчас только его начало, — рассказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью ТАСС.

Психологический слом

Резкий спад результатов у Логинова начался не в этом сезоне, а в конце предыдущего, сразу после истории с полицейским рейдом в его номер во время подготовки к чемпионату мира. Александр тогда понял, что спокойной жизни в биатлоне у него не будет никогда, и перенёс несколько не самых приятных часов, затем покинул расположение команды, отказавшись от масс-старта. В единоборствах нередки случаи, когда боец после нескольких тяжёлых нокаутов оказывается сломлен и меняется навсегда. Он боится пропустить удар на инстинктивном уровне, при этом плохо его держит и начинает падать от каждого тычка. Таких спортсменов называют пробитыми. Подобный слом мог произойти и с Логиновым.

Александр Логинов Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Расшатанные нервы не способствуют хладнокровию на рубеже и стабильной стрельбе. Когда великий Уле-Эйнар Бьорндален ощутил за спиной дыхание молодых конкурентов, он тоже стал больше нервничать и чаще ошибаться, и лишь спустя несколько лет перестроился и сделал ставку на главные старты сезона. Логинов понимает, что любое его появление на подиуме может быть воспринято в штыки, а пока он мажет и занимает «надцатые» места, он никому не интересен, а потому не пропустит очередной болезненный удар.

Груз ответственности

Системный кризис в сборной России и осознание того, что в личных дисциплинах бороться за награды способен только Логинов, накладывают на лидера дополнительный груз ответственности. При этом сам Александр по своим личностным качествам не вожак, который может зажечь команду в раздевалке и повести за собой. В отличие от того же Антона Шипулина, считавшегося в последние годы идеалом финишёра, Александр является лидером исключительно по результатам, а в обычной жизни, как правило, немногословен, замкнут и закрыт. Возможно, это тоже следствие той болезненной допинговой истории.

При этом самостоятельная подготовка накладывает на него дополнительную ответственность. Он должен выступать как минимум не хуже, чем раньше, чтобы можно было говорить о её эффективности, при этом роптать начинают уже и тренеры. О нехватке спаррингов и отсутствии должного контакта с Касперовичем говорит главный тренер Валерий Польховский, а мужской наставник Юрий Каминский не скрывает, что хотел бы видеть Логинова и Елисеева в команде. Об отсутствии лидерских качеств подопечного сказал и сам Касперович, но при этом тренер считает, что груз ответственности не давит на Логинова.

Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет. Так что это лидерство на нём никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье, — сказал Касперович в интервью ТАСС.

Что делать дальше?

Прежде всего спортсмену нужно хорошо отдохнуть, и прежде всего психологически. Хорошо, что уже на этой неделе соревнования закончатся и он сможет побыть дома несколько дней с семьёй и отдохнуть. Возможно, пару дней ему стоит вообще не подходить к лыжам и винтовке, а затем важную роль будут играть подготовка во время рождественской паузы и продуктивный сбор в горах. В прошлом году ему, несмотря на локальные неудачи, удалось подвести себя в идеальной форме к чемпионату мира в Антхольце. Сейчас главный старт года будет тоже на высоте, и у Логинова остаются шансы себя проявить там.