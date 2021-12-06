За Гном Гомыча и двор: почему Рудковская вступила в перепалку с Тарасовой

С отменой финала Гран-при информационное пространство вокруг фигурного катания стало немного блеклым, но заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и продюсер Яна Рудковская смогли оживить обстановку вокруг. На днях Татьяна Анатольевна, будучи гостем программы «Секрет на миллион», прошлась по семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Досталось даже Гном Гномычу. Реакция Яны Рудковской на слова заслуженного тренера поступила незамедлительно. Рассказываем о новом скандале в фигурном катании.

Обвинения Тарасовой

Приведём для начала главные обвинения Тарасовой в адрес семьи Плющенко.

Последние полтора года ни одно упоминание Евгения Плющенко не проходит без отсылки к противостоянию с тренерским штабом Этери Тутберидзе. И хоть тема немного потеряла актуальность после возвращения «сбежавших» фигуристок (Александры Трусовой и Алёны Косторной) обратно к Этери, вопросы о главном противостоянии в фигурном катании минувшего сезона поднимаются с завидным постоянством. Не прошли мимо этой темы и на ток-шоу «Секрет на миллион». Позиция Тарасовой на этот счёт особо не поменялась за последний год. Правда, на этот раз Тарасова связала тренерские неудачи Плющенко с активной пиар-деятельностью его супруги.

Татьяна Тарасова Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери — выдающийся тренер, Женя — начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чём говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия. Когда она это поймёт, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила, — заявила Тарасова.

Следом в обсуждение пошла ещё более «актуальная» тема: сравнение Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Жёсткая формулировка «Кто Лёша и кто он?» отчётливо намекнула, что позиция заслуженного тренера на этот счёт также не изменилась. Собственно, кто бы сомневался.

И напоследок Тарасова коснулась темы спортивных перспектив сына Евгения Плющенко Александра. Тренер отметила, что она не видит потенциала в Гном Гномыче, несмотря на неплохое катание.

Ответ Рудковской

Рудковская призналась, что сначала она не хотела отвечать Тарасовой, но в итоге решилась на заявление, так как в интервью тренер касается её семьи. И стоит отметить, что не зря этот ответ состоялся. Благодаря заявлению Рудковской мы узнали немало новых подробностей из скандальных трансферов прошлого сезона.

Во-первых, Рудковская заявила, что Трусова в любом случае ушла бы от Тутберидзе. Она отметила, что у фигуристки было несколько вариантов на тот момент. И если бы её муж не согласился бы принять «Русскую ракету» к себе, она бы ушла к другому специалисту. К слову, о подобном сценарии с самого начала знала даже Тарасова. Это к вопросу о переманивании.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, Рудковская в очередной раз подчеркнула, что Алёну Косторную тренировал не Евгений Плющенко, а Сергей Розанов. В этом новости никакой нет. Об этом Рудковская заявила сразу же после скандального возвращения Косторной к Тутберидзе. Интересно другое: продюсер впервые рассказала, почему это произошло. Оказывается, Трусова поставила ультиматум Плющенко: либо он тренирует её, либо Косторную. Евгений выбрал «Русскую ракету».

Более того, это не единственные ультиматумы, которые выставляла фигуристка. Из заявления продюсера следует, что её мужу часто приходилось подстраиваться под Трусову, отказываться от собственных правил. Например, по словам Яны, если бы Саша послушалась бы Плющенко, она могла бы стать чемпионкой мира на турнире в Стокгольме (в итоге стала только бронзовым призёром). Но «Русская ракета» решила сыграть по своим правилам.

Что касается обвинений в адрес её семьи, то ответ Рудковской был следующим. Для начала она попросила Тарасову не вводить в заблуждения людей формулировками «начинающий тренер». Плющенко уже четыре года работает тренером, а показателем его прогресса является то, что на предстоящий финал Гран-при отобрались сразу три его подопечные, которые не имеют никакого отношения к Тутберидзе, отметила Рудковская.

Наезды на Плющенко-младшего? Рудковская призналась, что подобные комментарии не очень приятны по той причине, что её сын ещё слишком мал. Критика допустима и возможна, но только в более взрослом возрасте, негодует Яна. Она отмечает, что её сын — активный пользователь социальных сетей, и ему, будучи ещё ребёнком, будет непросто воспринимать критику от такого специалиста.

Яна Рудковская Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В то же время Яна отметила, что для неё не является основополагающим мнение Тарасовой насчёт перспектив её сына. Даже несмотря на её статус тренера. Причина проста — Тарасова не воспитала ни его мужа, ни её сына. Она никак не относится к их семье. К тому же есть ряд других высококачественных специалистов, которые видят потенциал в Гном Гномыче. В качестве примера она привела Брайана Орсера, Алексея Мишина, Рафаэля Арутюняна.

Вывод

Можно по-разному относиться к деятельности четы Плющенковых-Рудковских и конкретно к самой Яне, но в данном случае нельзя не отметить корректность её высказываний. Изначально ворошить прошлое и обращаться к противостояниям, которые не имеют никакого отношения к актуальным событиям в мире фигурного катания, было довольно странным решением. Впрочем, разговоры на подобные «острые» темы, скорее всего, были продиктованы форматом телепередачи.

Но сконцентрируем внимание на ответах Яны. Несмотря на прямые обвинения в адрес своей семьи, продюсер не отвечает той же монетой заслуженному тренеру. Наоборот, она неоднократно отмечает, что Тарасова — большая личность в фигурном катании. Поэтому если она хочет поддерживать Лёшу Ягудина, она вправе это делать. Она его тренер — это логично, отмечает Рудковская. Если она считает Плющенко «начинающим тренером», это её право. Однако для своего статуса «новичка» он уже делает успехи с юниорками, говорит Яна. И это действительно так.

Рудковская по пунктам и без лишних эмоций ответила Тарасовой. Да, из её уст также позвучало несколько громких фраз. Например, про величие Тутберидзе (заявила, что не считает Тутберидзе великим тренером, так как её спортсменки имеют слишком короткие карьеры). Но в конце концов каждый имеет права на своё мнение. И Тарасова, и Рудковская. Не так ли?

Очень хочется надеяться, что на этом скандал между ними закончится.