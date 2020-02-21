https://static.news.ru/photo/2ca3c032-54de-11ea-9575-fa163e074e61_660.jpg Лукас Хофер Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Накануне старта мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону лидер мужской сборной Италии Лукас Хофер провёл встречу с болельщиками на центральной площади своего родного города Бруник.

На протяжении более чем часа Хофер непрерывно фотографировался и раздавал автографы всем желающим, выстроившимся в длинную очередь. Отметим, что значительная часть биатлонистов сборной России во время чемпионата мира не общается с пишущей прессой.

Как писал NEWS.ru, Евгений Гараничев побежит в эстафете в составе сборной России по биатлону.