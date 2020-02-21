Накануне старта мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону лидер мужской сборной Италии Лукас Хофер провёл встречу с болельщиками на центральной площади своего родного города Бруник.
На протяжении более чем часа Хофер непрерывно фотографировался и раздавал автографы всем желающим, выстроившимся в длинную очередь. Отметим, что значительная часть биатлонистов сборной России во время чемпионата мира не общается с пишущей прессой.
Как писал NEWS.ru, Евгений Гараничев побежит в эстафете в составе сборной России по биатлону.
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