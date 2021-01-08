Юсков не выступит на Кубке мира по конькобежному спорту

https://static.news.ru/photo/cb9d3792-5319-11eb-8c85-fa163e074e61_660.jpg Денис Юсков Фото: imago-images.de/Global Look Press

Трижды побеждавший на мировых первенствах по конькобежному спорту Денис Юсков в 2021 году не выступит на Кубке и чемпионате мира. О причинах своего неучастия в соревнованиях он сам рассказал журналистам по телефону.

В январе в нидерландском Херенвене в закрытом режиме состоятся этапы Кубка мира. В феврале там же пройдёт чемпионат. Юсков не будет участвовать в этих соревнованиях, как и в чемпионате Европы, с которого откроется международный сезон.

По словам самого конькобежца, решение отказаться от указанных забегов было взвешенным. Оно принято спортсменом вместе с тренерами и руководством.

Как бы я ни мечтал, не смог бы набрать нужную форму к Кубку мира и чемпионату мира. Наверное, мог бы поехать и занять в этом состоянии какое-то десятое место, но это несерьёзно. Лучше сейчас спокойно заняться восстановлением, — цитирует Юскова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский лыжник Александр Большунов одержал пятую подряд победу на шестом этапе «Тур де Ски» в масс-старте на 15 км классическим стилем. Таким образом, он повторил рекорд Сергея Устюгова по победам подряд на многодневке.