https://static.news.ru/photo/fa06170c-5568-11ea-b7da-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская биатлонистка Екатерина Юклова-Перхт прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Наполовину [довольна своим этапом]. Я просто очень сильно боролась сама с собой на стойке, потому что после третьего выстрела, когда я промахнулась, была сильная дрожь во всём теле, и я рада что получилось взять не больше одного патрона, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Первого канала».

Она сообщила, что узнала об обысках в номере Александра Логинова, когда вышла на зарядку. Её удивило то, что Логинов, который заявил, что не даёт интервью, общался с журналистами.

Наверное, сегодня вдвойне ответственный и мотивационный настрой, — добавила Юрлова-Перхт.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.