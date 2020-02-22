Российская биатлонистка Екатерина Юклова-Перхт прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Италии.
Наполовину [довольна своим этапом]. Я просто очень сильно боролась сама с собой на стойке, потому что после третьего выстрела, когда я промахнулась, была сильная дрожь во всём теле, и я рада что получилось взять не больше одного патрона, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Первого канала».
Она сообщила, что узнала об обысках в номере Александра Логинова, когда вышла на зарядку. Её удивило то, что Логинов, который заявил, что не даёт интервью, общался с журналистами.
Наверное, сегодня вдвойне ответственный и мотивационный настрой, — добавила Юрлова-Перхт.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.
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