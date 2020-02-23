Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Победительница преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 14 секунд, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер (+20,7; 3), третьей стала шведка Ханна Эберг (+26,1; 3).
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой (+52,0; 2).
Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место досталось сборной Германии, третьими стали украинские биатлонистки. Сборная России заняла восьмое место.
Добавьте наши новости в избранные источники