https://static.news.ru/photo/f9cd86bc-5635-11ea-8ff6-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заняла первое место в гонке с общего старта на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Победительница преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 14 секунд, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер (+20,7; 3), третьей стала шведка Ханна Эберг (+26,1; 3).

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки отмечает свой 35-й день рождения, финишировала шестой (+52,0; 2).

Ранее NEWS.ru писал, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место досталось сборной Германии, третьими стали украинские биатлонистки. Сборная России заняла восьмое место.