https://static.news.ru/photo/18bb0aee-1cee-11ea-bcbb-fa163e074e61_660.jpg Данил Лысенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике Игорь Голованов считает, что российского прыгуна в высоту Данила Лысенко подставило руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Так глупо подставили Лысенко, я лично его знаю. Это не тот человек, который какие-то справки предоставляет. Вы в курсе, как там ситуация развивалась? Командировали вместе с Лысенко юриста квалифицированного, а там говорят, что Лысенко проходит, а ты, юрист, не проходишь, — рассказал Голованов корреспонденту NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Лысенко допрашивал бывший сотрудник секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6.

Они юриста в сторону отвели, Лысенко завели одного туда. И кто, думаете, его расспрашивал? Бывший сотрудник руководителя МИ-6 по Африке и бывший руководитель таможенной службы Англии. То есть люди, обладающие оперативными возможностями. Под камерами опрашивали. Лысенко всё им рассказал, кто справки инициировал, как, что. Потом он возвращается [в Россию], а здесь ему говорят: «Ты должен ради нас поехать туда опять и сказать, что эту справку купил из Интернета». Но это моя версия, я подчёркиваю. Вот какая история, — заключил Голованов.

Данил Лысенко был отстранён от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной легкоатлетической федерации (IAAF) за пропуск трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования. «Раскрутка» этого дела представителями AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), длившаяся больше года, привела к выводу, что должностные лица ВФЛА причастны к фальсификации документов по делу Лысенко, писал NEWS.ru.

21 ноября агентство Athletic Integrity Unit (AIU), занимающееся борьбой с допингом и злоупотреблениями в лёгкой атлетике, временно отстранило от должности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Регулятор обвинил Шляхтина во вмешательстве в расследование дела Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Кроме Шляхтина и Лысенко агентство также временно отстранило исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, президента региональной общественной организации «Федерация лёгкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальницу отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову и тренера Лысенко Евгения Загорулько.