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Юрист рассказал, присудят ли поражение Польше за отказ от игры с Россией

Юрист: вряд ли будет автоматическое решение о техническом поражении Польши
15:43, 26 февраля 2022
Юрист рассказал, присудят ли поражение Польше за отказ от игры с Россией Фото: Marcin Karczewski/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Юрист Анна Анцелиович заявила, что сборной Польши вряд ли присудят сразу техническое поражение из-за нежелания выходить на поле в матче отбора к ЧМ-2022 против команды России. Она уверена, что ФИФА будет непросто разрешить эту проблему, сообщает «Чемпионат».

Думаю, в силу международного контекста, ФИФА будет в тяжёлой ситуации. Вряд ли будет автоматическое решение о техническом поражении Польши. Не могу предсказать результат, но, думаю, ФИФА будет размышлять над этим, — сказала юрист.

Сборная России должна сыграть с командой Польши в рамках полуфинала стыкового матча ЧМ-2022. Команда, которая пробьётся в финал, встретиться с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятовски прокомментировал слова президента Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши о том, что их национальная команда намерена отказаться от стыковых матчей ЧМ-2022 против России. По словам Квятовски, они в курсе всех возможных последствий этого решения и не боятся даже возможного технического поражения.

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