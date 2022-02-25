Юрист рассказал, присудят ли поражение Польше за отказ от игры с Россией

Фото: Marcin Karczewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранные спортсмены не вышли на этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, говорится в протоколе на сайте Международной федерации лыжного спорта. Позже турнир был отменён. Ранее многие иностранные спортсмены и спортивные функционеры выступили против участия в состязаниях, проходящих на территории России, из-за обострившейся политической ситуации. 24 февраля началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Иностранные спортсмены не вышли на этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, говорится в протоколе на сайте Международной федерации лыжного спорта. Позже турнир был отменён. Ранее многие иностранные спортсмены...