https://static.news.ru/photo/0fb0d55c-62dd-11ea-abf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что сборная Италии по шорт-треку отказалась от участия в финале Кубка Европы среди юниоров, который пройдёт в подмосковной Коломне.

Мы готовимся принять участников, за исключением сборной Италии. Это была их инициатива не приезжать в Россию, — цитирует Барышеву РИА Новости.

Финал Кубка Европы среди юниоров пройдёт с 20 по 22 марта в конькобежном центре в Коломне. Об отмене или переносе соревнований речи не идёт.

Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса. Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе чем на один метр, писал NEWS.ru.