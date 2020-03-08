https://static.news.ru/photo/d3594d50-6138-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шевченко Фото: biathlonrus.com

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года российская биатлонистка Анастасия Шевченко должна войти в состав национальной команды на этап Кубка мира в Осло.

Анастасия Шевченко грамотно и чётко прошла чемпионат мира по юниорам. Мы планируем её выступление в Осло. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона, — цитирует президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва РИА Новости.

Заключительный этап нынешнего сезона Кубка мира в Осло пройдёт с 20 по 22 марта.

Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии. Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга, писал NEWS.ru.