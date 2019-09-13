https://static.news.ru/photo/26882658-d53a-11e9-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярёменко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко ожидает увидеть дополнительную борьбу в новом сезоне чемпионата.

Суперлига в этом году стартует в октябре. Мы ожидаем дополнительную борьбу, потому что чемпионат пройдёт в предолимпийский год, — сказал Ярёменко на пресс-конференции в Москве.

Глава федерации заявил, что из-за Олимпийских игр — 2020, которые пройдут в Токио, было принято решение закончить чемпионат не раньше 5 апреля, так как в мае предстоит сыграть предварительный этап Лиги наций.

Также он добавил, что задача федерации заключается в популяризации волейбола.

Будем стараться заинтересовать телевидение. Мы должны поработать над тем, чтобы любители этого вида спорта знали, где и когда посмотреть трансляцию. У нас есть планы, и если к нам обратится телевидение, мы готовы делать всё, в частности, переносить матчи, — сказал он.

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