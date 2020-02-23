https://static.news.ru/photo/d6123256-563d-11ea-a573-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ярошенко (в центре) Фото: Дмитрий Ярошенко/facebook.com

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко критично высказался по отношению к нынешнему руководству Союза биатлонистов России (СБР).

Он отметил, что во время предыдущих выборов главы СБР он одинаково симпатизировал Виктору Майгурову и Владимиру Драчёву.

Я прекрасно знаю Виктора, и сейчас хотел бы, чтобы он победил на тех выборах. Такого количества негатива и неоднозначных и нелогичных решений никогда не было. Правда, хочу, чтобы Виктор Майгуров стал президентом СБР. Это уравновешенный человек, который сможет всё это искоренить, — цитирует Ярошенко РИА Новости.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта, писал NEWS.ru.