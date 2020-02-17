Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что лидер российской сборной Александр Логинов не должен объясняться перед соперниками за допинговую историю из прошлого.
По-моему, он уже всё рассказал, что лечил какую-то свою личную болезнь. Почему-то когда говорят, что используют губную помаду или занимаются сексом — этому верят, а тут... Я не совсем понимаю, что ему ещё нужно рассказывать. Человек уже сказал то, что хотел, — сказал Ярошенко в интервью NEWS.ru.
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