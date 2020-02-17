Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов дал наивысшую оценку национальной сборной, которая закончила выступление на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Нашей команде ставлю оценку отлично. Понятно, что не всё получилось, были определённые надежды в ряде дисциплин, но по медалям и результатам этот чемпионат стал для нас лучшим в истории, —...