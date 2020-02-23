https://static.news.ru/photo/9dea65f0-562a-11ea-8db7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ярошенко Фото: Дмитрий Ярошенко/facebook.com

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал отказ россиянина Александра Логинова от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.

По-человечески я могу его понять, видимо, не хватило запаса прочности на всё это. А это было издевательство. Надеюсь, что все теперь счастливы, IBU в том числе, — цитирует Ярошенко РИА Новости.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта, писал NEWS.ru.