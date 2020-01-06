Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырёх континентов.
Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Канаде. Вместо Уно на турнире выступит Казуки Томино, сообщает Nikkan sports.
Турнир четырёх континентов 2020 года пройдёт в Сеуле с 4 по 9 февраля.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планирует вернуться к прежнему графику тренировок после окончания шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», писал ранее NEWS.ru.
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