https://static.news.ru/photo/af192398-3203-11ea-bee9-fa163e074e61_660.jpg Шома Уно Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырёх континентов.

Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Канаде. Вместо Уно на турнире выступит Казуки Томино, сообщает Nikkan sports.

Турнир четырёх континентов 2020 года пройдёт в Сеуле с 4 по 9 февраля.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планирует вернуться к прежнему графику тренировок после окончания шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», писал ранее NEWS.ru.