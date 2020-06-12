Японская фигуристка Кихира будет заниматься с тренером Медведевой

Фото: Soenar Chamid/sportfotografie.nl/Global Look Press

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги незамедлительной выплаты денег за участие в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Генеральный менеджер «Панатинаикоса» Вассилис Партенопулос заявил, что клуб до сих пор не получил свою долю от доходов Евролиги и это мешает дальнейшему планированию. При этом от подчеркнул, что Евролига не...