Японская фигуристка Кихира будет заниматься с тренером Медведевой

Японская фигуристка Рика Кихира объявила, что будет тренироваться с канадским специалистом Брайаном Орсером, наставником российской спортсменки Евгении Медведевой.
Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Олимпиаде в Пекине, — цитирует Кихиру Kyodo.
Кихира является победительницей финала Гран-при сезона-2018/19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что японская фигуристка Рика Кихира обошла россиянку Алину Загитову в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) и поднялась на первую строчку. Кихира имеет в активе 4708 очков, Загитова — 4702. На третьем месте расположилась ещё одна японка — Сатоко Мияхара (4089). Россиянка Евгения Медведева занимает пятую строчку, Алёна Косторная — седьмую, Анна Щербакова — девятую, Александра Трусова — одиннадцатую.
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