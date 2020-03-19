https://static.news.ru/photo/b6925dc2-69d2-11ea-917c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр «Токио-2020», сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Церемония прошла на стадионе на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.

В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе.

Ранее МОК заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не может быть идеальным для всех.