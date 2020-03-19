Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр «Токио-2020», сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Церемония прошла на стадионе на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.

В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе.

Ранее МОК заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не может быть идеальным для всех.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила «план Б» по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.

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