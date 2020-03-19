Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр «Токио-2020», сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Церемония прошла на стадионе на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.
В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов — олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис, которые зажгли алтарь на стадионе.
Ранее МОК заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не может быть идеальным для всех.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония
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