Японец Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/46a3d9a2-8d7e-11eb-bedf-96000091f725_660.jpg Юдзуру Ханю Фото: Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Японский фигурист Юдзуру Ханю лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Подопечный Брайана Орсера набрал 106,98 балла.

На промежуточном втором месте расположился японец Юма Кагияма. Фигурист за короткую программу набрал 100,96 балла. На третьем месте идёт американец Нэтан Чен с 98,85 балла в активе. Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртую строчку, получив 93,51 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа женщин состоится 27 марта. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Подопечная Этери Тутберидзе за короткую программу набрала 81 балл.