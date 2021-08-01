Японцы забрали насильно отвезённую в аэропорт белорусскую атлетку

Легкоатлетку Кристину Тимановскую, насильно отвезённую белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, перевозят в безопасное место. Об этом сообщает издание Споцу Хоти.

Спортсменка находится под охраной японской полиции. В её планы входит попросить политическое убежище, о чём уже сообщалось ранее. Также стало известно, что в аэропорт Токио, где она находилась, прибыла японский адвокат по делам беженцев.

Тимановская записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК).

О том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, сообщалось ранее в воскресенье. Причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники облажались.

В НОК Белоруссии объяснили решение депортировать спортсменку заключением врачей и эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки, но она назвала это ложью и сказала, что ей просто сказали собирать вещи и увезли в аэропорт, а врачи её не осматривали.