https://static.news.ru/photo/a728b4cc-309c-11ea-8a43-fa163e074e61_660.jpg Янис Тимма Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл московский ЦСКА со счётом 96:80. Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма, который набрал 26 очков. В интервью журналистам баскетболист «жёлто-синих» рассказал, за счёт чего удалось обыграть главного соперника, и признался, на какого игрока ЦСКА подмосковный коллектив особенно настраивался.

— ЦСКА всегда был для «Химок» принципиальным соперником. Сейчас лидером «красно-синих» является Майк Джеймс. Готовились к нему как-то особенно?

— Да, действительно, Джеймс настоящий лидер команды, он очень опасен, особенно в нападении. Мы готовились к борьбе против него. В конце концов, Майк очень хороший игрок. Но в этот раз наша команда выиграла, а ЦСКА проиграл. Это значит, что «Химки» оказались лучше в нападении.

— Игру против «красно-синих» нельзя назвать лёгкой. Первая половина матча казалась особенно напряжённой. Плюс статистика указывала на то, что соперник выглядит фаворитом встречи. Придавало ли это дополнительное давление?

— Нет. Мы так не считаем и не обращаем внимания. На каждую игру мы выходим как на обычную. Да, безусловно, с ЦСКА всегда особенные встречи, «дерби Ленинградки», так что дополнительные слова не нужны. Всем понятно, что это значит, мотивации хватает.

— Наблюдая за «Химками» с трибун, невозможно не заметить поддержку, искреннюю радость и переживания. Ощущаете это будучи на паркете?

— Конечно. Болельщики — это наша сила. Они всегда помогают, особенно в таких ситуациях, когда что-то не получается. Болельщики всегда находятся рядом, за спиной. Спасибо им большое за поддержку.

— Вы стали самым результативным игроком, набрав 26 очков. У Шведа — 18. Как-то соревновались с ним во время игры, кто больше наберёт?

— Алексей очень талантливый игрок, на него всегда стягивается защита. Конечно, мы не соревновались. Команда вся сыграла очень хорошо.

— Было важно «настрелять» больше, чем Джеймс?

— Нет.