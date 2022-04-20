Ягудин высмеял Трусову за желание исполнить пятерной прыжок

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на желание фигуристки Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов. Ягудин поинтересовался, нет ли у фигуристки желания выиграть хотя бы один титул.

А нет, случайно, желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда всё нормально. Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему это привело (речь идёт о попытке Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель на ОИ. — NEWS.ru)! Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион, — написал Ягудин в соцсетях.

Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков в одной программе. Это достижение покорилось россиянке на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото Игр-2022 взяла Анна Щербакова, выступившая после Трусовой, бронза у японки Каори Сакамото.

Во взрослой карьере спортсменка не завоевала ни одной золотой медали.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Александра Трусова даже с четверными не может показать полноценную программу. По её словам, у фигуристки страдает хореография и отсутствует женское катание, а с пятерными прыжками в программе ситуация только усугубится.