Ягудин высмеял предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин посмеялся над предложением Норвежской ассоциации конькобежцев (NSA) поднять возрастной ценз в фигурном катании. Известный в прошлом спортсмен в сервисе сторис в социальной сети Instagram поинтересовался, есть ли в Норвегии фигуристы.

Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах, — написал Ягудин.

Отмечается, что NSA предложила ограничить выступление на взрослых турнирах для фигуристов, чей возраст не достиг 17 лет. На данный момент на соревнования допускаются спортсмены по достижении 15-летнего возраста.

Помимо золотой медали Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, в послужном списке Ягудина значатся четыре победы на чемпионатах мира по фигурному катанию и три золота первенств Европы.

Стоит отметить, что в последний раз норвежские фигуристы выступали на чемпионате мира в 2019 году. В женских одиночных соревнованиях свою страну представляла Анне-Лине Йерсем. В короткой программе она показала 33-й результат (45,25 балла) и не прошла в произвольную.

Ранее десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чичча выразила мнение, что российской фигуристке Камиле Валиевой не удаётся в точности интерпретировать образ в ходе исполнения произвольной программы. При этом спортсменка восхитилась техникой и прыжками в исполнении воспитанницы Этери Тутберидзе.