https://static.news.ru/photo/62741940-2055-11ea-8a81-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оригинальным образом отреагировал на травлю тренера и комментатора Татьяны Тарасовой. Он опубликовал фотографию, на которой перечислены достижения мэтра фигурного катания, как в подготовке российских спортсменов, так и в освещении их выступлений.

На снимке, который Ягудин разместил на своей странице в Instagram, указывается, что воспитанники Тарасовой выиграли для страны 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых медалей Олимпийских игр. Последнюю из них завоевал как раз таки Алексей Ягудин, который в подписи к снимку назвал тренера своей второй мамой. Также указано, что Тарасова является обладательницей премии ТЭФИ, как лучший спортивный комментатор. Её она получила за работу на Играх в Пхёнчхане.

Определенная группа (не очень большая, но всё же) активистов занимаются травлей великого человека. <...> Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! — говорится в сообщении Ягудина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания на Первом канале из-за предвзятости к отдельным спортсменам. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Её подписанты заявляют, что хотят «получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку».