Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оригинальным образом отреагировал на травлю тренера и комментатора Татьяны Тарасовой. Он опубликовал фотографию, на которой перечислены достижения мэтра фигурного катания, как в подготовке российских спортсменов, так и в освещении их выступлений.

На снимке, который Ягудин разместил на своей странице в Instagram, указывается, что воспитанники Тарасовой выиграли для страны 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых медалей Олимпийских игр. Последнюю из них завоевал как раз таки Алексей Ягудин, который в подписи к снимку назвал тренера своей второй мамой. Также указано, что Тарасова является обладательницей премии ТЭФИ, как лучший спортивный комментатор. Её она получила за работу на Играх в Пхёнчхане.

Определенная группа (не очень большая, но всё же) активистов занимаются травлей великого человека. <...> Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! — говорится в сообщении Ягудина.

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Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми - восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой @t.a.tarasova , я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Я вас люблю всегда!!!! Тарасова для меня навсегда! #нетарасова #лучшая #великая #навсевремена #ягудин #ягудинтарасованавсегда

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания на Первом канале из-за предвзятости к отдельным спортсменам. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Её подписанты заявляют, что хотят «получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку».

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