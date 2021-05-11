Ягудин предложил отдать казанского стрелка на растерзание родителям жертв

https://static.news.ru/photo/dfd3707e-b26d-11eb-b7dd-96000091f725_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин высказался о трагедии, произошедшей во вторник в казанской гимназии № 175. Своим мнением бывший фигурист поделился на странице в Instagram.

Вот так, отводишь своего ребёнка и всё... больше никогда его не увидишь. Какая же ужасающая трагедия. Соболезную... Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали, — сказал Ягудин.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, ещё 21 человек ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка — 2018 в Пхёнчхане Алина Загитова выразила соболезнования близким и родным погибших в казанской гимназии.