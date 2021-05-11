Ягудин предложил отдать казанского стрелка на растерзание родителям жертв

https://static.news.ru/photo/dfd3707e-b26d-11eb-b7dd-96000091f725_660.jpgАлексей ЯгудинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин высказался о трагедии, произошедшей во вторник в казанской гимназии № 175. Своим мнением бывший фигурист поделился на странице в Instagram.
Вот так, отводишь своего ребёнка и всё... больше никогда его не увидишь. Какая же ужасающая трагедия. Соболезную... Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали, — сказал Ягудин.