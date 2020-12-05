Ягудин потроллил Плющенко, напомнив о его падении в Солт-Лейк-Сити

https://static.news.ru/photo/e516dc36-36d7-11eb-8246-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский фигурист, олимпийский чемпион Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин посмеялся над своим извечным противником Евгением Плющенко. На вопрос подписчицы о самом любимом прыжке в фигурном катании Ягудин разместил кадр с падением Плющенко на той Олимпиаде.

Если бы не эта неудача, Евгений имел бы шансы выиграть золото в Солт-Лейк-Сити. В итоге он стал вторым, уступив как раз Ягудину.

Алексей признался, что не общается с Плющенко, также проиллюстрировав это фотографией, на которой они стоят рядом, но смотрят в разные стороны. Вместе с тем Ягудин отметил, что ему всегда было с кем соревноваться.

Конечно, фигурное катание, чтобы вы понимали, это не только Плющенко. И без него хватало крутых соперников, — написал Ягудин в разделе сторис своего Instagram.

alexei.yagudin/instagram.com

Стоит отметить, однако, что в итоге Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в Турине-2006 и в Сочи-2014. Золото Солт-Лейк-Сити осталось для Ягудина единственным на Олимпиадах.

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