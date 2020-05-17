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Ягудин поддержал Трусову после ухода от Тутберидзе к Плющенко

16:44, 17 мая 2020 20
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

У Трусовой есть голова на плечах, есть родители — если они приняли такое решение и рассудили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не моё дело. Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Этери Георгиевны и также желаю, чтобы у Трусовой всё получилось, — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.

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