Ягудин поддержал Трусову после ухода от Тутберидзе к Плющенко

https://static.news.ru/photo/5c1e200a-9845-11ea-983a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал Александру Трусову после перехода из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
У Трусовой есть голова на плечах, есть родители — если они приняли такое решение и рассудили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не моё дело. Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Этери Георгиевны и также желаю, чтобы у Трусовой всё получилось, — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.