Ягудин поддержал создание нового командного турнира для фигуристов

https://static.news.ru/photo/c59b6426-54cd-11eb-9dcb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил идею создания нового командного турнира для российских фигуристов.

Будет просто бомба. А комментировать такой турнир — огонь. Ждём начала февраля, — отметил Ягудин в своей социальной сети.

Некоторое время назад глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков проинформировал о том, что сейчас ведётся работа над созданием новых командных национальных соревнований. По его словам, в настоящее время проект находится на стадии обсуждения.

Ранее NEWS.ru писал, что российский фигурист Алексей Ягудин в разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец ответил людям, которые критикуют певицу и участницу шоу «Ледниковый период» Ольгу Бузову. Спортсмен отметил, что артистка дошла до финальной стадии проекта.

По словам Ягудина, Бузова выкладывается на 100% на каждой тренировке. А тем, кто её критикует, не помешал бы хотя бы 1% от трудоспособности девушки.