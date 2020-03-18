https://static.news.ru/photo/6b4b2546-6924-11ea-9f33-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко (архивное фото) Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что он уважает своего коллегу Евгения Плющенко, но не может оценить его человеческие качества. Они не общаются.

Он самый титулованный за всю историю отечественного фигурного катания одиночник. Сильнейшая фигура в плане спорта, «убивал» многих одним выходом на лёд, — подчеркнул спортсмен.

Ягудин намекнул, что Плющенко засиделся. По его словам, любой фигурист должен вовремя повесить коньки на гвоздь, так как из спорта нужно уходить с высоко поднятой головой, сообщает «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что любители фигурного катания требуют отстранить Ягудина от комментирования фигурного катания на телевидении из-за оскорблений спортсменов.