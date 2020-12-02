Ягудин назвал изменения в фигурном катании за 20 лет

https://static.news.ru/photo/a9fc9ade-3491-11eb-a350-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин перечислил изменения в этом виде спорта, которые произошли за 20 лет.

По словам фигуриста, спортсмены уже не копируют классические танцевальные программы и имеют свой оригинальный подход к постановке номеров.

Мы закончили ту эпоху, когда брали тупо «Кармен» или «Лебединое озеро», классику и типа ставили. Когда брали саундтреки из фильмов, смотрели кино, пытались понять, это как я в театре сейчас работаю, — отметил Ягудин, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Он также добавил, что сегодня нельзя поднимать руки «просто так». В настоящее время молодые спортсмены работают не только со своими тренерами, но и с преподавателями по танцам.

Ранее NEWS.ru писал, что Ягудин в своём Instagram выложил забавное видео, на котором ему делают макияж как ведущему проекта «Ледниковый период».

В ролике бывший фигурист использовал фильтр, который заметно увеличивает в размере черты лица. Ягудин посетовал, что у него после выходных «что-то с глазами».