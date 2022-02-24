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Ягудин матом прокомментировал ситуацию на Украине

20:44, 24 февраля 2022
Ягудин матом прокомментировал ситуацию на Украине Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин на странице в Instagram жёстко потребовал прекратить войну. Таким образом он отреагировал на специальную военную операцию, которую российские войска проводят в Донбассе.

Пожалуйста, прекратите этот ###### (беспредел)!!!!! По-другому ситуацию не назвать... #нетвойне, — написал фигурист.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

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