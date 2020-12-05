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Ягудин готов заняться совместным проектом с Загитовой

10:47, 05 декабря 2020 15
Алексей Ягудин Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бывший фигурист Алексей Ягудин рассказал, что был бы не против того, чтобы создать совместный проект с Алиной Загитовой.

Ответ на соответствующий вопрос он дал на своей странице в Instagram.

alexei.yagudin/instagram.com

Вы бы хотели замутить совместный проект с Алиной вне «Ледникового периода»? У вас крутой дуэт, — спросил у спортсмена один из подписчиков.

Ягудин сообщил ему, что он «за любой кипиш».

Как писал NEWS.ru, ранее хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что олимпийской чемпионке 2018 года фигуристке Алине Загитовой сократили экранное время на шоу «Ледниковый период». Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация, что Авербух недоволен Загитовой. В частности, утверждалось, что хореограф якобы хочет, чтобы фигуристка нашла себя в другом направлении.

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