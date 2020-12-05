Ягудин готов заняться совместным проектом с Загитовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Обращает на себя внимание присутствие в составе Евгении Павловой. Помимо неё, на старт также выйдут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Начало гонки запланировано на 17:15 по московскому времени...