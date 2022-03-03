«Я верю нашему президенту»: Плющенко высказался о спецоперации на Украине

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Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Причина такого шага — военная операция России на территории Украины, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми пострадавшими от конфликта на Украине. Все наши мысли с Украиной и её народом, — говорится в сообщении. Также в заявлении отмечается, что...