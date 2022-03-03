«Я верю нашему президенту»: Плющенко высказался о спецоперации на Украине
Михаил Потапов
Михаил Потапов
21:09, 01 марта 2022
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём Instagram заявил, что решение спортивных чиновников об отстранении российских представителей от соревнований является несправедливым и противоречит базовым принципам олимпийского сообщества. Он добавил, что выступает за мир и доверяет президенту России Владимиру Путину.
Все хотят мира, и я этого хочу! Я очень надеюсь, что всё закончится как можно скорее и переговоры принесут свои плоды. Я верю нашему президенту! — написал Плющенко.
Он добавил, что его цель — объединять людей через любовь к спорту, преодолевая политические разногласия.
Нельзя смешивать спорт с политикой, нельзя наказывать спортсменов и лишать их права выступать и соревноваться, как это делают сейчас. Это дискриминация и прямое грубое нарушение прав спортсменов, — добавил он.
Ранее во вторник украинский футболист «Эвертона» Виталий Миколенко обратился с гневным посланием к российскому коллеге Артёму Дзюбе. Он заявил, что пока форвард «Зенита» молчит, на Украине «убивают мирных людей».