«Я в восторге»: Тарасова оценила выступление российских фигуристов на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Она осталась довольна тем, что увидела. Слова Тарасовой приводит Metaratings.ru.

Я лично в восторге, что две наши танцевальные пары с разницей в один балл сумели натянуть всю группу танцоров. Молодёжь, которая впервые участвует, сегодня заняла восьмое место. Завтра, если хорошо себя покажут, будут на шестом месте, — сказала Тарасова.

14 января Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли ритм-танец на чемпионате Европы. Они получили за свой прокат 87,89 балла. На втором промежуточном месте остановилась ещё одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа в танцах состоится 15 января в 14:35.