«Я в восторге»: Тарасова оценила выступление российских фигуристов на ЧЕ
Тарасова высоко оценила танец Синициной и Кацалапова на ЧЕ в Таллине
Михаил Потапов
Михаил Потапов
11:25, 15 января 2022
Виктория Синицина и Никита КацалаповФото: Raniero Corbelletti/Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине. Она осталась довольна тем, что увидела. Слова Тарасовой приводит Metaratings.ru.
Я лично в восторге, что две наши танцевальные пары с разницей в один балл сумели натянуть всю группу танцоров. Молодёжь, которая впервые участвует, сегодня заняла восьмое место. Завтра, если хорошо себя покажут, будут на шестом месте, — сказала Тарасова.
14 января Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли ритм-танец на чемпионате Европы. Они получили за свой прокат 87,89 балла. На втором промежуточном месте остановилась ещё одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин.
Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа в танцах состоится 15 января в 14:35.