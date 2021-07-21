«Сошла с ума»: Ирена Понарошку призналась, где хотела бы жить

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала, в каких российских городах она хотела бы жить. Как пишет «МК в Новосибирске», в десятку её любимых городов вошли: Москва, Сочи, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Калининград и Нижний Новгород.

Пользователи Сети, с которыми она поделилась своим личным рейтингом, с радостью восприняли попадание своего города в топ. Неожиданно отреагировали только жители Новосибирска. По их словам, телеведущая сошла с ума.

Жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог, — рассказала Понарошку.

Она отметила, что была в городе давно, но он произвёл на неё хорошее впечатление. Ведущая запомнила его морозным, солнечным и искрящимся от снега.

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