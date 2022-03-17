«Я при любых обстоятельствах за Россию»: фигуристка о ситуации на Украине
Фигуристка Даванкова заявила, что она любит свою страну ей не стыдно быть русской
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:40, 17 марта 2022
Фото: pexels.com
Читайте нас в Google Новости
Российская фигуристка Василиса Даванкова, выступавшая в парном катании и в танцах на льду, заявила, что она любит свою страну и ей не стыдно быть русской. В Telegram-канале она отметила, что ей есть с чем сравнивать, поэтому для неё выбор остаётся очевидным — она при любых обстоятельствах за Россию.
Я люблю свою страну, я представляла её на международной арене, мне однозначно не стыдно быть русской и я всегда считала себя патриоткой. При этом мне есть с чем сравнивать: я жила и во Франции, и в Америке. Так что да, я всегда и при любых обстоятельствах за Россию, — написала Даванкова, отвечая на вопрос, поддерживает ли она Россию.
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским. На своей странице в Instagram он призвал россиян ходить с поднятой головой.