«Я при любых обстоятельствах за Россию»: фигуристка о ситуации на Украине

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Бронзовый призёр Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов заявил, что он не хотел, чтобы ранее опубликованный пост в Instagram с президентом России Владимиром Путиным вызвал столько замешательств и недоразумений. По его словам, он пытался сблизить людей. Ранее лыжник удалил публикацию в поддержку президента страны из социальной сети.

Я искренне сожалею за опубликованную на днях публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений. Хочу вас заверить, она была с целью сблизить людей. Я за мир во всём мире, —...