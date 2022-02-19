«Я патриот, но не сволочь»: Жулин об оценках китайской пары

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию фигуристов сборной США на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения призёров командного турнира, сообщается на сайте суда. Ранее адвокаты американских фигуристов подали запрос в CAS с требованием вручить им серебряные медали до окончания Игр-2022.

В заявлении отмечается, что медали призёрам вручены не будут. Церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест...