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«Я патриот, но не сволочь»: Жулин об оценках китайской пары

Тренер Жулин заявил, что китайская пара была лучше российских на Олимпиаде в Пекине
21:27, 19 февраля 2022
«Я патриот, но не сволочь»: Жулин об оценках китайской пары Российский тренер Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский тренер Александр Жулин заявил, что китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун были лучше россиян в соревнованиях пар на Олимпийских играх в Пекине. По мнению тренера, китайцы катались более осознанно. Ранее Вэньцзин Суй и Хань Цун стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях пар, Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — третье. Слова Жулина приводит «Чемпионат».

Для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь. Они понимают, что катают, а нашим этого чуть не хватает. Не хватает осознанности. Китайцы заслужили, они молодцы, — сказал Жулин.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. Их оценка за оба танца составила 220,51 балла.

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