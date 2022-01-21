«Оказался в русском сэндвиче»: норвежский биатлонист о соперниках из России

Норвежский биатлонист Тарьей Бё после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце заявил, что оказался в «русском сэндвиче». Такой была его реакция на серебряную медаль на этапе КМ. Россиянине Антон Бабиков и Карим Халили завоевали золотую и бронзовую медали. Своими эмоциями спортсмен поделился на странице в Instagram.

У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче, — сказал спортсмен.

20 января российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат. Бабиков почти на 10 секунд опередил пришедшего вторым к финишу норвежца Тарьея Бё.

Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на COVID-19. Таким образом, биатлонист может отправиться в Антхольц для участия в двух гонках.