«Оказался в русском сэндвиче»: норвежский биатлонист о соперниках из России
Биатлонист Бё после индивидуальной гонки на этапе КМ заявил, что у него был шанс на победу
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:22, 21 января 2022
Тарьей БёФото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце заявил, что оказался в «русском сэндвиче». Такой была его реакция на серебряную медаль на этапе КМ. Россиянине Антон Бабиков и Карим Халили завоевали золотую и бронзовую медали. Своими эмоциями спортсмен поделился на странице в Instagram.
У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче, — сказал спортсмен.
20 января российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце. Россиянин не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и показал лучший результат. Бабиков почти на 10 секунд опередил пришедшего вторым к финишу норвежца Тарьея Бё.
Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на COVID-19. Таким образом, биатлонист может отправиться в Антхольц для участия в двух гонках.