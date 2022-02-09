«Я не верю»: Тарасова о подозрительном допинге-тесте российского фигуриста

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на новость о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста. Она считает, что информация не соответствует действительности. Ранее Inside the Games сообщил, что один из победителей командного турнира на Олимпийских играх в Пекине сдал подозрительный допинг-тест. Имя фигуриста не называется.

Я не верю. Нет, я не верю. На нас пытаются оказывать давление? Конечно, — сказала она в разговоре с NEWS.ru.

Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля. Из-за этого была отложена церемония награждения призёров командного турнира.

Ранее сообщалось, что Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о ситуации с подозрением в допинге российского фигуриста. Он считает, что это очередная попытка скомпроментировать результаты наших спортсменов.