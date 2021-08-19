«Я не русская»: израильская гимнастка оценила свою победу на Олимпиаде
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:52, 19 августа 2021
Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
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Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала, чем она отличается от других спортсменок. Её слова приводит портал Israelhayom.
По мнению девушки, её уникальность заключается в цвете кожи и взгляде.
Я не русская, но всё же добиваюсь успехов, — подчеркнула Ашрам.
Она также рассказала, что её с 14 лет называют Чёрной Пантерой.
На олимпийском турнире по художественной гимнастике Линой Ашрам завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве, опередив ближайшую конкурентку, россиянку Дину Аверину, на 0,150 балла. При этом израильтянка допустила потерю ленты в одном из упражнений.
На Олимпийских играх в Токио сборная России по художественной гимнастике не выиграла ни одной медали высшей пробы. Это произошло впервые с 1996 года.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала ошибки израильтянки, из-за которых её не должны были делать олимпийской чемпионкой. По словам специалиста, 22-летняя спортсменка после выступления с лентой сама поняла, что ей не видать золотой награды.