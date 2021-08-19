«Я не русская»: израильская гимнастка оценила свою победу на Олимпиаде

Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Токио израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала, чем она отличается от других спортсменок. Её слова приводит портал Israelhayom.

По мнению девушки, её уникальность заключается в цвете кожи и взгляде.

Я не русская, но всё же добиваюсь успехов, — подчеркнула Ашрам.

Она также рассказала, что её с 14 лет называют Чёрной Пантерой.

На олимпийском турнире по художественной гимнастике Линой Ашрам завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве, опередив ближайшую конкурентку, россиянку Дину Аверину, на 0,150 балла. При этом израильтянка допустила потерю ленты в одном из упражнений.

На Олимпийских играх в Токио сборная России по художественной гимнастике не выиграла ни одной медали высшей пробы. Это произошло впервые с 1996 года.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала ошибки израильтянки, из-за которых её не должны были делать олимпийской чемпионкой. По словам специалиста, 22-летняя спортсменка после выступления с лентой сама поняла, что ей не видать золотой награды.