«Я не перебегала туда-обратно»: Медведева о трансфере Косторной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в её карьере не было такого, чтобы она перебегала от одного тренера к другому, сообщает «Матч ТВ». Таким образом фигуристка отреагировала на переход чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной в ЦСКА к Елене Буяновой. В сезоне-2020/21 фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, через сезон она вернулась обратно в «Хрустальный», а затем снова ушла.

Знаете, у меня никогда не было такого, чтобы я перебегала туда-обратно. Всё, что она делает, это для себя. Если она чувствует себя счастливой, то ей ничего не нужно менять. У меня такое мнение, — заявила Медведева.

В мае 2018 года Евгения Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Фигуристка провела в Канаде два с половиной года, а затем обратно вернулась в группу Тутберидзе.

Ранее Алёна Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. Она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.