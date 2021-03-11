«Я не чушь собачья»: Итудис разгневался после поражения ЦСКА «Милану»

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги уступил «Милану» со счётом 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14). Лучшим среди хозяев в очередной раз стал американский защитник Майк Джеймс, набравший 21 очко. У соперника выделился Кевин Пантер, в активе которого 32 очка.

Для ЦСКА это была не самая обычная встреча: впервые в Москву в качестве соперника приехал бывший капитан Кайл Хайнс, экс-наставник Этторе Мессина, который работал с «армейцами» в период с 2012 по 2014 год. К тому же, в составе соперника ещё один важный бывший баскетболист Серхио Родригес. С самого начала инициативой завладели именно гости, и отобрать ее, к несчастью для московского клуба, не удалось.

После игры Хайнс признался, что оказаться в Мегаспорте в качестве гостя было непросто, а Мессина и вовсе назвал этот матч «особенным».

Было непросто оказаться здесь в качестве гостя впервые за долгие годы. Мы полностью завладели инициативой в первой четверти, что и стало главной причиной победы, — сказал Хайнс после игры.

«Красно-синие» действительно начали неуверенно впервые за долгое время. Но что является плохим для одних, то это хорошо для других. Главный тренер «Милана» Этторе Мессина назвал эту победу очень важной для команды и отметил, что положительный результат стал первым для него в Москве в качестве тренера итальянского коллектива.

Это очень важная победа, не каждый день удаётся выиграть в Москве. Я так вообще никогда не выигрывал в Москве против ЦСКА (в прошлом сезоне в домашней игре «красно-синие» обыграли соперника со счётом 78:75, — прим.ред.). Очень важно было начать правильно первую четверть, которую мы провели прекрасно. Но когда ты берёшь лидерство очень рано, его очень сложно удержать. Нам это удалось. Мы смогли удержать ЦСКА, который играл жестко и агрессивно на протяжении трёх четвертей, нашли открытые броски и отлично держались на щите. Здорово вернуться сюда и увидеть много друзей, чувствовать их большое и тёплое сердце, — сказал Мессина.

По словам специалиста, этот сезон очень необычный для команды, но подтвердил, что складывается он очень хорошо.

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис начал пресс-конференцию на удивление довольно спокойно, объяснил причины поражения и рассказал, чего не хватает команде.

Что бы я сейчас не говорил, на каком бы языке, к сожалению, мы очень плохо начали первую четверть, в которой мы бросили 3 из 12 двухочковых, 0 из 5 трехочковых. Всего получается, что мы совершили 17 бросков. И это при том, что соперник бросил 10 из 12 и 2 из 4. Но тем не менее после третьей четверти мы сократили отставание до 12 очков. Однако и этого не хватило. Были моменты, когда мы подбирались близко, но вернуться в игру обратно было непросто. Мы старались бороться, но как я сказал, неряшливый старт все испортил, — отметил Итудис после матча.

Он ещё раз отметил плохой старт, но отметил, что ему не нужно строить оптимизм, необходимо обладать характером. Однако затем греческий специалист возмутился.

Нам нужен характер. И мы его найдём. Вы считаете, у команды нет характера в целом? 76:84 — в этом нет характера? Мы сократили отставание, оставались в игре: боролись, не расслаблялись. Сначала мы сделали несколько изменений, играли без некоторых баскетболистов. У нас уверенность, и мы это доказываем не потому, что я так говорю. Мы действительно это доказываем и показываем! У нас очень тяжелые тренировки! Мой контракт заканчивается этим летом, я не знаю, что будет дальше. Откуда я могу это знать? Вы не видите, что борюсь? Я борюсь! Команда борется! Каждый! Я ещё более энергичен, чем когда-либо. Сейчас я здесь и останусь около команды. Я не чушь собачья! Я отвечаю всем: я здесь! Вы делаете свою работу, я — свою, — заключил он.