«Я мстила за парней»: Кристина Резцова о серебре в эстафете

Российская биатлонистка Кристина Резцова, комментируя серебряные медали в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине, заявила, что она мстила за парней, которые по итогам своей эстафеты пришли третьими. Также она отметила, что предыдущие гонки дали ей эмоциональную разгрузку, сообщает «Матч ТВ».

Сегодня я мстила за парней. Возможно, предыдущая гонка дала эмоциональную разгрузку. Я разревелась, всё выплеснула из себя. И не было такого, что я хочу всех победить. Я выходила спокойно на свой этап, — заявила она.

В составе российской команды в женской эстафете выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Россиянки использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах, а Мироновой пришлось зайти на штрафной круг. От первого места наши биатлонистки отстали на 12 секунд.

Для российской команды эта награда стала четвёртой в биатлоне. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.