https://static.news.ru/photo/0f9cb0c6-5d48-11ea-b538-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча российский спортсменов с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяном Коу получилась дружественной.

Встреча трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова с руководством World Athletics состоялась 2 марта в штаб-квартире организации в Монако.

Они объяснили свою позицию, и мы рассказали о том пути, которому следуем. Встреча была очень дружественной, — сообщили в пресс-службе World Athletics ТАСС.

В ноябре 2019 года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал первоочередной задачей восстановление ВФЛА в World Athletics, писал NEWS.ru.