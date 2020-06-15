World Athletics ответила отказом ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа

https://static.news.ru/photo/cb3fe628-afa4-11ea-95e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) об отсрочке платежа на выплату штрафа в размере $5 млн.

Сообщается, что ВФЛА отправила заявление в международную федерацию с просьбой отсрочить платёж, но российская сторона получила отказ.

Никаких изменений в санкциях, согласованных советом World Athletics в марте, не будет. Крайний срок платежа — 1 июля 2020 года, — сказала пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри, слова которой приводит "Франс Пресс".

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн ($5 млн условно) за ситуацию с допинговым скандалом в стране. ВФЛА нужно выплатить $5 млн к 1 июля 2020 года, писал NEWS.ru. Как ранее сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, организация не поможет финансово Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа World Athletics.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах.