Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) заявила об отмене Гдыньского полумарафона, который должен был состояться 29 марта, из-за угрозы распространения коронавируса.
В World Athletics отметили, что в первую очередь заботятся о здоровье участников мероприятия. Новой датой проведения полумарафона выбрано 17 октября 2020 года, сообщает пресс-служба международной организации.
Ранее World Athletics из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.
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