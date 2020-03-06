Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Виктор Никитин, личный тренер российского биатлониста Антона Бабикова, считает, что причина неудачного выступления спортсмена на заключительном в сезоне этапе Кубка IBU в Белоруссии в лыжах.

Антон готов хорошо, но лыжи — ноль. Наши работают ногам, но лыжи не едут, а всё потому, что весь сервис забрали на этап Кубка мира в Нове-Место. Денег на всё...